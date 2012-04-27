国际车商推低端产品 中国本土品牌危在旦夕

路透北京4月27日电---中国本土汽车厂商在本周举行的北京国际车展上推出了一系列最新车型，但前途依然未卜。

奇瑞CHERY.UL、吉利(0175.HK)、长城(601633.SS)等本土车商在2009年和2010年增长喜人，但去年的日子开始难过，因中国政府决定取消扶持汽车购买优惠政策。

中国汽车工业协会的数据显示，到今年3月底，本土车商占中国汽车市场的份额为27.8%，较2010年年底达到的历史高点30.9%下滑了约三个百分点。

造成本土车商举步维艰的一个更根本原因在於全球汽车制造商生产低成本汽车带来的压力。这些汽车旨在与中国本土品牌厂商出产的低价汽车正面抗衡，後者售价约在6-7万元 (9,500-11,000美元)之间。

浙江吉利控股集团有限公司董事长李书福本月在接受采访时表示：“这不是开玩笑。确保吉利在面临外国竞争对手压力下不倒是我们的重中之重。”

李书福表示，吉利需尽一切努力应对这种压力，包括获得沃尔沃的一些技术。

中国的汽车市场长期被本土和外国车商一分为二，通过服务不同的消费者，两者都能在中国得以生存。在过去十年，全球厂商将目标瞄准更富裕的精英人士，而奇瑞、吉利、比亚迪(1211.HK)等国内车商则迎合手头不那麽阔绰的消费者。

这样的日子即将一去不返。现如今，这两大阵营在很多领域都有冲撞。通用汽车(GM.N)等全球汽车厂商开始进军国内汽车厂商的地盘：那些刚刚有能力首次购车的消费者。

这种扩张所带来的压力令江淮汽车(600418.SS) 、长城汽车等新企业以及更为知名的奇瑞、吉利和比亚迪等本土车商变得脆弱。

另一个不确定性来自中国汽车市场的整体放缓。中国车市经历了长达十年的井喷式增长之後，从去年开始疲软。很多分析师和业界高管认为，到2020年，中国汽车业的年均增长率或放缓至7-8%。与之相对照的是中国市场汽车销量过去十年的快速增长，2009年增幅高达46%。

更糟糕的是，这种放缓趋势仍在持续，因越来越多的企业进入中国车市，现有竞争者增加产品类型，这使(汽车制造商)在中国的生存机率变得更小。

咨询公司Synergistics驻北京负责人William Russo表示：“当湖里有足够的水时，船就能漂浮，但当水位下降时，并非所有的船只都还能浮着。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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