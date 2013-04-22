中国汽车厂商涉足混合动力车 寄望获得政府支持

路透上海4月20日（记者 方燕/Norihiko Shirouzu） - 为摆脱对化石燃料的依赖，中国正在逐渐重视油电混合动力车，而本土汽车厂商也最终响应号召，涉足丰田(7203.T)等日本汽车厂商主导的节能汽车市场。

上海汽车集团(600104.SS)和华晨汽车集团(1114.HK)等制造商正在开发节能技术，而丰田早在20年前已为普锐斯车型领先研发了这种技术，中国电池和汽车厂商比亚迪(1211.HK) (002594.SZ)已开发出自有的汽油-电动汽车技术。

政府对传统的混合动力车投入更多补贴或有助于启动中国所谓的“新能源”汽车政策。该政策旨在到2015年投入使用50万辆新能源汽车，在2020年前投入使用500万辆。“新能源”汽车的范围包括纯电动汽车及几乎完全依靠电力的混合动力汽车。

根据中国的汽车行业数据，中国去年仅售出12,791辆类似汽车，行业专家认为，除非政府重新定义这种新能源汽车，接受传统的混合动力和其他替代型能源技术，否则中国几乎没有希望实现上述目标。

东风汽车公司技术中心副主任温开发表示：“中国对新能源的推动处在一种尴尬局面中。我认为，政府或许该重新定义新能源车的概念，不是根据种类，而是根据燃料消耗。”

市场调研公司IHS Automotive汽车动力系统预测部的副总监黄方庆(Peter Huang)表示：“经过这么多年后，人们现在意识到，纯电动汽车不太可能在未来十年成为主流。”

为降低对化石燃料的依赖，治理空气污染，中国政府在过去三年中针对新能源汽车推出了颇具诱惑的购买刺激政策。关于是否要延续该计划，很多行业内部人士预计政府很可能在未来几周提高对混合动力车的补贴。

一大型国有车企的高管对路透表示：“对那些购买混合动力汽车者的补贴很可能比现在高出许多”。在此前的项目中，政府向购买油电混合汽车的买家返还3千元，而向购买纯电动汽车者返还6万元。

一要求匿名的国有车企高管表示：“政府必须改变政策。政府不能把预算资金都用在纯电动汽车上，因为没人买这种汽车，人们亦没有动力去购买混合动力车，因为补贴力度远远不够。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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