北京车展：现代汽车发布针对中国的小型SUV概念车，计划下半年上市

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
路透首尔4月20日 - 韩国现代汽车 周日推出一款针对中国市场的小型多用途运动型(SUV)概念车，计划与众多竞争对手争抢中国车市这块蛋糕。
现代汽车表示，已经选择韩国人气演员金秀贤帮助推广这款SUV ix25紧凑型车。
小型SUV不论在中国、印度还是美国和欧洲都是市场亮点，该车型具备SUV的功能和宽敞特征，同时兼具价格优势。
在中国，通用汽车 和福特汽车 分别已经推出小型SUV Trax和EcoSport。
ix25概念车已经在北京车展亮相。现代表示，该车款较现代途胜紧凑型SUV更小，将在今年下半年上市。
目前现代仅在巴西销售一款迷你SUV，该公司未表示是否会在印度、美国和欧洲等其他重要市场推出类似产品。
现代希望这款新车能助其在中国市场保持增长势头。中国市场为现代汽车贡献了22%的营收。现代与其关联企业起亚汽车 整体在全球销售排名中居第五。
鉴于现代在美国和欧洲的销售停滞不前，中国成为其主要亮点。今年1-3月，现代在中国市场销售增长9%，达到270,347辆。
现代首席财务官稍早曾表示，希望今年中国市场销售量增长逾10%，超过113万辆。该公司将扩大中国第三家工厂的产能并新建一个商用车生产厂。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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