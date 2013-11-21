修正-豪华车在中国恐沦为“大路货”

(修正文章标题；本文由路透中文网编译提供)

路透中国广州11月21日 - 豪华车经销商正在借助向客户提供按摩、迷你高尔夫及其他服务，以期能在竞争激烈的中国市场获得一定优势。与西方市场相比，中国市场的品牌忠诚度较低。

受中国新一届领导层限制公车采购的影响，去年中国高档车销售放缓，但增长动力正在恢复，中国有望到2020年时取代美国，成为全球最大的豪华车市场，届时此类车辆的年销量将接近300万辆。

中国汽车市场变成竞争激烈的战场，是市场近期繁荣产生的牺牲品。市场研究公司TNS称，五年前只有五个品牌的十几款豪华车型在华销售。如今，在华销售的豪华车型已超过90款，涉及品牌则多达25个。

中国去年取代美国成为宝马 的第一大市场；今年前十个月宝马在华销量达317,822辆，同比增长约20%。保时捷 去年大中华区的销量增长28%，达到31,205辆，几乎可与其最大市场美国的销量比肩。

54岁的上海历史学教授刘铮（音）有一辆宝马5系车。他总结了一下宝马、梅赛德斯-奔驰 、沃尔沃 等高档车企在中国面临的问题。

“中国马路上跑的宝马、奔驰、奥迪 太多了，”刘铮看着一家位于上海市区的红旗4S店说道。“但红旗很少见。要是有一辆，大家会觉得很特别。”

由于西方高档车品牌在中国城市的大街小巷几乎是司空见惯，有钱人将目标转向了阿斯顿·马丁、保时捷、捷豹 ，甚至迈凯轮（McLaren）、法拉利和兰博基尼，以便能鹤立鸡群。

“中国是竞争最激烈的市场，没有其他哪个市场的竞争品牌更多，”宝马驻北京的营销负责人Boris Weletzky说。

**忠诚度低**

包括顶级高档车在内的多数中国购车人士都是首次购车，对任何国际品牌都鲜有忠诚度可言。

为了在中国市场深得人心，梅赛德斯-奔驰计划在北京建一家品牌博物馆，沃尔沃也有这方面的打算。福特近期赞助了在上海外滩举行的老爷车展，并展出了一些老款林肯车型。据通用汽车 大中华区总统Bob Socia称，该公司计划让一些潜在买家前往上海的凯迪拉克工厂参观车辆的组装过程。

宝马和梅赛德斯-奔驰的经销商在达成购车协议时，向特定客户举行盛大的交车仪式，包括剪彩、握手、拍照和宴会。一些路虎展厅还提供按摩服务并设有影音室，其在上海新开的一家店面还配有迷你高尔夫场。

“宝马是很棒的品牌，但如今在中国人眼中，宝马、奔驰、奥迪是普通豪华车品牌， ”咨询公司Roland Burger高级合伙人John Shen说。“宝马和其他车企正在试图重振品牌雄风，以便在零售层面创造更多情感价值和独特体验。”（完）