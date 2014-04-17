戴姆勒将重新启用迈巴赫品牌

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透法兰克福4月16日 -消息人士透露，戴姆勒(DAIGn.DE)准备恢复旗下迈巴赫(maybach)品牌，以迎合亚洲和美国富豪阶层的需求。该品牌曾深受商界寡头、娱乐明星及皇室成员青睐。
梅赛德斯-奔驰一款S级超豪华轿车将冠以“迈巴赫”品牌，以超豪华配置与劳斯莱斯和宾利等品牌竞争。
前述消息人士称，这款迈巴赫汽车将在11月的广州和洛杉矶车展亮相，售价较当前的旗舰车型梅赛德斯-奔驰S600高出一倍多，梅赛德斯-奔驰S600价格为16.5万欧元(22.8万美元)。
宝马汽车(BMWG.DE)则料将在本周的北京汽车展上推出顶级7系概念车，以吸引追捧德系豪车的中国客户。
消息人士称，即将亮相的迈巴赫车型轴距甚至比加长版奔驰S级轿车还长20厘米，腿部空间更大，将成为梅赛德斯系列轿车中最长的一款。
戴姆勒2012年停产迈巴赫，因其销售业绩不佳。
迈巴赫2011年销量仅为200辆，但该品牌受到俄罗斯富商阿布拉莫维奇(RomanAbramovich)、说唱音乐人Jay-Z和西班牙国王卡洛斯（King Juan Carlos等名流的青睐。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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