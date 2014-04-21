豪华汽车品牌瞄准中国二手车市场

记者 Edward Taylor/Jan Schwartz

路透北京4月20日 - 对于宝马 、奥迪和梅赛德斯-奔驰等汽车品牌而言，中国对新车的强烈需求为另一项业务奠定了基础：二手高端车市场。

中国是世界上最大的汽车市场，预计今年的增长率在8%-10%之间。中国的消费者日渐富有，有些则会选择豪华品牌作为一种地位的象征。

大众 旗下高端品牌奥迪公司CEO鲁佩特·施泰德(Rupert Stadler)在北京车展期间表示：“我们正增加二手车销售业务。我们有290家提供手续齐全的奥迪二手车的经销商。”

“那些通常会在家庭之间出售的汽车日渐回到经销商那里，为售后业务添加了一个增收的机会。”

奥迪高管表示，一些中国经销商完成的业务量说明二手车市场未来有巨大的增长潜力。

“美国一家顶级经销商的年销量为2,500辆，德国为600-800辆。在中国，我们某些经销商的销量在1,500-3,000辆之间。”

奥迪预计，截止到2020年，中国的销售将占其总销量的40%。施泰德表示，奥迪计划在2017年之前培训4万-5万名新的销售员工，以满足中国市场对新车和二手车的需求。

奥迪的竞争对手宝马 今年计划在华培训2.5万名经销人员，部分源于二手车需求潜力的增加。

宝马董事会成员Ian Robertson表示：“二手车（在中国）依然是相对较小的一个业务。在欧洲，经销商每卖出一辆新车，也同时会卖出一辆旧车。（在中国，）现在新车和二手车的销售比例是10：1。”

梅赛德斯-奔驰的制造商戴姆勒 也着眼于中国的二手车市场，他们计划今年新开100家经销店面，并在40个新城市设立展示厅。

戴姆勒负责大中华区的董事会成员Hubertus Troska表示：“二手车市场在增长，我们正在与经销商一起投资。”

2013年，中国的汽车销量增加13.9%，达到2,198万辆，其中豪华乘用车业务的表现好于整体汽车市场，实现了20%的增长。

2013年，梅赛德斯-奔驰在华销量增长11%，达到22.8万辆，公司计划2015年时在华年销量达到30万辆。（完）