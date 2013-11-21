跨界车在洛杉矶车展继续大放光彩

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透洛杉矶11月19日(记者 Ben Klayman) - “跨界车”既有SUV的功能性与运动性，有兼具轿车的舒适性和表现力，消费者对其喜爱之情毫无消退的迹象。
保时捷(PSHG_p.DE)周二晚间在洛杉矶车展上推出了最新款跨界车型Macan。同时，福特汽车(F.N)定于周三推出概念车Edge，该车型勾画出了中型跨界车未来版本的外形。福特汽车还将推出多款SUV和跨界车车型。
福特汽车全球营销主管Jim Farley表示：“这不再是一个特色产品，而是核心的、主流的汽车风格。”
他说，跨界车的优势包括颇具吸引力的外形、内部的多功能性以及驾驶高度带来的宽广视野。
根据咨询公司LMCAutomotive的数据，跨界车在美国的销量从2008年的逾200万辆增加至今年的390万辆。在接下来的四年中，有大约70种新款或重新设计的车型上市，2017年的跨界车销量应该会达到420万辆。
分析人士称，汽车业认为跨界车会继续完善，并进一步精化发展。
路虎推出了揽胜极光(Evoque)，捷豹宣布计划借助C-X17进入该领域。这两家公司均隶属于印度塔塔汽车有限公司(TAMO.NS)。而那些已经推出跨界车的公司，包括宝马(BMWG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰、大众(VOWG_p.DE)旗下奥迪等正在扩大其跨界车的阵容。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。