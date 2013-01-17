跨界车成众多汽车厂商着力打造的重点

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律1月16日 - 德国大众旗下的CrossBlue概念车并非是底特律车展上最性感的车型，但它或许是车展上最重要的车型之一。大众计划2015年年初在美国田纳西州生产这款新型的七座跨界车。

CrossBlue似乎针对是部分细分用户，原本充斥着各种形状和大小车型的美国市场仍在增加细分车型，从紧凑型到全尺寸型，不一而足。

此次车展也展示出跨界车、基于皮卡的运动型多功能汽车等种类的不断增加。

日产汽车 也在此次车展上展示了Resonance概念车，且展出了尚未发布的新款跨界车Murano以及新型油电混合动力车；本田在车展上正式发布一款名为Urban的小型SUV概念车，这款车将以本田飞度(Fit)为基础打造。福特旗下豪华车品牌林肯MKC将在明年年初登陆市场，是福特豪华车品牌的首款紧凑型跨界车。

大众汽车本周预测，到2021年，美国市场对中型跨界车的需求将增加逾五分之一。这部分增加的需求涵盖了广泛的消费者，包括寻求更新换代汽车的年轻家庭到希望找到体积油耗更小的汽车的退休人员。

美国跨界车市场的崛起始于20世纪90年代中期，源自丰田 RAV4和本田CR-V紧凑型汽车的风行。根据TrueCar.com的数据，现如今，跨界车市场占美国汽车销售的29.4%，高于2009年的26.4%，且车型涉及从小型经济的入门级汽车到昂贵高性能的变形车。

这些车型令汽车厂商面临挑战，因车商都竭力满足联邦标准。美国新确定的2017-2025年燃油经济性标准对节能要求大幅提高。

但跨界车对车商依然吸引力十足，因其价格不菲，由此便可取得高于传统车型的利润。

汽车咨询公司2953 Analytics的执行主管Jim Hall表示：“说到底，跨界车其实就是一个两厢汽车。两者在造价成本上的不同并不是很大。”（完）