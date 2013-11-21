跨界车在洛杉矶车展继续大放光彩

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶11月19日(记者 Ben Klayman) - “跨界车”既有SUV的功能性与运动性，又兼具轿车的舒适性和表现力，消费者对其喜爱之情毫无消退的迹象。

保时捷 周二晚间在洛杉矶车展上推出了最新款跨界车型Macan。同时，福特汽车 定于周三推出概念车Edge，该车型勾画出了中型跨界车未来版本的外形。福特汽车还将推出多款SUV和跨界车车型。

福特汽车全球营销主管Jim Farley表示：“这不再是一个特色产品，而是核心的、主流的汽车风格。”

他说，跨界车的优势包括颇具吸引力的外形、内部的多功能性以及驾驶高度带来的宽广视野。

根据咨询公司LMC Automotive的数据，跨界车在美国的销量从2008年的逾200万辆增加至今年的390万辆。在接下来的四年中，有大约70种新款或重新设计的车型上市，2017年的跨界车销量应该会达到420万辆。

分析人士称，汽车业认为跨界车会继续完善，并进一步精化发展。

路虎推出了揽胜极光(Evoque)，捷豹宣布计划借助C-X17进入该领域。这两家公司均隶属于印度塔塔汽车有限公司 。而那些已经推出跨界车的公司，包括宝马 、戴姆勒 旗下奔驰、大众 旗下奥迪等正在扩大其跨界车的阵容。（完）