软件成汽车制造商博弈的新战场

2014年1月13日在底特律车展中拍到的新款梅赛德斯-奔驰C级轿车。 REUTERS/Joshua Lott

路透斯图加特1月10日(记者 Edward Taylor/Ilona Wissenbach) -新款梅赛德斯奔驰C级轿车配备可读懂道路标志的摄像头和测量与前车距离的感应器，但这些硬件设备迄今还没能被充分利用。

这一做法听起来有些华而不实，但实际上是戴姆勒汽车公司(DAIGn.DE)深思熟虑的一项策略，也是全球豪华汽车业的一个重要趋势。

当技术成熟时，通过升级汽车的操作系统，奔驰高端车型的车主能够添加新的功能，例如带预判的巡航控制功能，该功能可让汽车在某些情况下自行驾驶。

受苹果公司(AAPL.O)等科技企业的启发，根据iPad通过单个应用获得功能的原理，戴姆勒和其他汽车制造商正在研发可接受软件升级的汽车，从而引进新的工具，甚至提高燃油效率。

这对汽车业是个巨大的改变。汽车业过去总是耗费巨资改进陈旧的车型。

梅赛德斯-奔驰开发主管托马斯·韦伯(ThomasWeber)对路透表示：“我们正在进入一个新的时代。到目前为止，你的汽车一直保持着与刚买的时候同样的功能。(未来这一情况将会改变)”

戴姆勒此举说明软件正在成为汽车制造商一个新的战场。汽车制造商寻求利用技术使得汽车更安全、更具娱乐功能，更能解决问题，诸如寻找停车场或最近的医院。

尽管航空业很早就依赖于计算机驾驶飞机，但由于宽带电信基础设施的不足、计算能力价格过高和监管部门对自行驾驶的限制等因素，汽车行业对计算机的利用严重滞后。

Gartner Inc分析师考斯洛斯基(ThiloKoslowski)表示，对于汽车制造商而言，软件正变得与传统的工程技术同样重要。

Koslowski表示：“我们正见证一项将深远影响汽车业未来的变革，未来的竞争差异化将来自软件。”

**智能汽车**

根据汽车零部件供应商Continental的说法，尽管有些司机依然对交出汽车的控制权保持怀疑，但很多人还是准备接受这项新技术，让他们在途中能腾出手来浏览信息、接打电话、收发邮件或听音乐。该公司对德国、日本、美国和中国的4,000名司机进行了采访。

梅赛德斯-奔驰的开发主管韦伯在采访中表示：“客户能从智能手机获取的信息，他们也希望能从汽车中获取。”

因预期客户对车载信息系统的喜好会快速改变，奥迪推出了一个允许客户在硬件组件过时后予以更换的系统。

考斯洛斯基认为，承诺可以升级软件将成为汽车制造商的一个重要卖点。他说：“普通消费者很难察觉到工程技术方面的进步，但他们对资讯娱乐(Infotainment)的软件升级很了解。”

软件在其他很多方面开始协助司机。例如，宝马i3电动汽车的车主可以利用软件判断目前的电量能否支持到达目的地。在一些城市，这款汽车甚至可以帮助查找另外一种交通方式，譬如火车、公共汽车等的时间表，以及找到最近的充电站。

更有甚者，系统升级可改变一辆汽车的实际驾驶性能。例如，特斯拉S型电动轿车在系统升级后，可以让汽车在高速公路上行驶时自动升高底盘悬架。

软件还可以改变引擎的工作方式，或关闭部分汽缸，以实时调整效率和功率之间的平衡，降低油耗。

与此同时，梅赛德斯-奔驰正致力于在其轿车和皮卡中推出预测性巡航控制系统，这种工具可根据道路的坡度，调整汽车的引擎转速和档位。

韦伯说：“如果汽车配备了合适的硬件，你可以在后期添加新的功能。”

软件升级的前景促使梅赛德斯-奔驰大力拓展其在加州的研发部门。公司计划加大对加州桑尼维尔市一个新研发中心的投资力度，但拒绝透露时间表和投资数额。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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