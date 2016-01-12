戴姆勒CEO称对中国市场需求持审慎乐观态度

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透美国底特律1月11日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)执行长蔡澈（Dieter Zetsche）周一称，近期中国市场震荡并未影响到对梅赛德斯-奔驰豪华车的需求。
“11月表现强劲，12月看起来也在增长……从我们的展厅看不出受到了任何负面影响，情况恰恰相反。”蔡澈在底特律车展对记者称。
“我们的势头非常强劲，我们持审慎乐观态度，寄望于过去数年积蓄的势头将继续。”蔡澈谈到中国市场需求时说。
蔡澈拒绝就中国市场增长情况给出精确预测值。戴姆勒预计美国市场将呈个位数增长。蔡澈称，欧洲市场增幅可能高于个位数。
蔡澈还称，梅赛德斯-奔驰正研发电动汽车平台，在2020年前将推出电动车车型与竞争对手抗衡。
蔡澈对北汽拟入股戴姆勒持欢迎态度。
“我们非常欢迎他们成为股东，前提条件是不会对其他股东产生摊薄效应。”蔡澈说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。