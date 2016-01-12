版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 10:26 BJT

戴姆勒CEO称对中国市场需求持审慎乐观态度

(本文由路透中文网编译提供)

路透美国底特律1月11日 - 戴姆勒 执行长蔡澈（Dieter Zetsche）周一称，近期中国市场震荡并未影响到对梅赛德斯-奔驰豪华车的需求。

“11月表现强劲，12月看起来也在增长……从我们的展厅看不出受到了任何负面影响，情况恰恰相反。”蔡澈在底特律车展对记者称。

“我们的势头非常强劲，我们持审慎乐观态度，寄望于过去数年积蓄的势头将继续。”蔡澈谈到中国市场需求时说。

蔡澈拒绝就中国市场增长情况给出精确预测值。戴姆勒预计美国市场将呈个位数增长。蔡澈称，欧洲市场增幅可能高于个位数。

蔡澈还称，梅赛德斯-奔驰正研发电动汽车平台，在2020年前将推出电动车车型与竞争对手抗衡。

蔡澈对北汽拟入股戴姆勒持欢迎态度。

“我们非常欢迎他们成为股东，前提条件是不会对其他股东产生摊薄效应。”蔡澈说。(完)

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐