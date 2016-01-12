戴姆勒CEO称对中国市场需求持审慎乐观态度

路透美国底特律1月11日 - 戴姆勒 执行长蔡澈（Dieter Zetsche）周一称，近期中国市场震荡并未影响到对梅赛德斯-奔驰豪华车的需求。

“11月表现强劲，12月看起来也在增长……从我们的展厅看不出受到了任何负面影响，情况恰恰相反。”蔡澈在底特律车展对记者称。