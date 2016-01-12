戴姆勒CEO称对中国市场需求持审慎乐观态度

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
(本文由路透中文网编译提供)
路透美国底特律1月11日 - 戴姆勒 执行长蔡澈（Dieter Zetsche）周一称，近期中国市场震荡并未影响到对梅赛德斯-奔驰豪华车的需求。
“11月表现强劲，12月看起来也在增长……从我们的展厅看不出受到了任何负面影响，情况恰恰相反。”蔡澈在底特律车展对记者称。
“我们的势头非常强劲，我们持审慎乐观态度，寄望于过去数年积蓄的势头将继续。”蔡澈谈到中国市场需求时说。
蔡澈拒绝就中国市场增长情况给出精确预测值。戴姆勒预计美国市场将呈个位数增长。蔡澈称，欧洲市场增幅可能高于个位数。
蔡澈还称，梅赛德斯-奔驰正研发电动汽车平台，在2020年前将推出电动车车型与竞争对手抗衡。
蔡澈对北汽拟入股戴姆勒持欢迎态度。
“我们非常欢迎他们成为股东，前提条件是不会对其他股东产生摊薄效应。”蔡澈说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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