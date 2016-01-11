《独家新闻》本田今年将在华推出新款跨界SUV，提振讴歌品牌

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Norihiko Shirouzu

路透北京1月9日 - 两位熟悉内情的知情人士称，日本本田汽车 今年将在华推出一款新的小型跨界SUV，与宝马 和奥迪 展开角逐，这是本田对其停滞不前的讴歌品牌作出改变，甚至是挽救行动的一部分。

八乡隆弘去年接任本田执行长（CEO），提振讴歌品牌是其面临的最大的挑战之一。讴歌在努力成为运动型高性能豪华汽车品牌的路上步履蹒跚。

讴歌十年前进入中国，去年销量仅略超过4,000辆，而宝马和奥迪销量分别为46万和55.4万辆。据汽车行业咨询机构IHS，讴歌2015年在美国市场的销量未能超过其早在2006年创下的20.1万辆销量纪录。讴歌去年在美销量为17.9万辆，约为宝马和丰田 旗下雷克萨斯品牌销量的一半。讴歌初登美国市场是在三十年前。

本田与广汽集团 的合资工厂今年年中将开始生产一款专门针对中国市场的小型跨界SUV，这将成为讴歌革新行动的开始。上述两名消息人士称，在本田产品规划师和工程师四年的努力下，讴歌这一新款车型将拥有“明快和更富表现力的”设计。因未获授权接受媒体采访，这两名消息人士要求匿名。

其中一名消息人士表示，本田在中国没有一个强大的讴歌品牌，下一步行动将成为胜败关键。

本田驻北京的一名女发言人称，新款讴歌跨界SUV专为中国打造，展现了本田对中国市场的承诺。其中一名消息人士称，讴歌的在华销售团队认为新款讴歌车型年销量最终可达三万辆左右。

但讴歌新车型的重要性超出了中国，专为中国市场打造的款式凸显了讴歌更广泛改革的特征。

新车型仍属保密，不太可能在4月的北京车展之前亮相，但周二在底特律开幕的北美车展上或可窥见有关讴歌新车型设计的蛛丝马迹。

本田驻加州的发言人Jessica Fini通过电邮回复了记者询问时拒绝就讴歌的产品计划置评，而是称将在北美车展露面的新概念车型会“预告（品牌的）未来设计方向，”且“通过设计展现性能”。

一名消息人士称，除外形之外，专属中国市场的新款讴歌很可能拥有更多豪华科技和功能，配备四缸增压发动机和10速自动变速箱，“更具活力和驾驶感受，”一名消息人士还表示，这款讴歌瞄准的是宝马X1和奥迪Q3车型。(完)