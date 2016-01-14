汽车厂商招募移动软件专家，在技术领域展开角逐

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律1月12日 - 软件技术成为高端汽车厂商展开角逐的新战场，最新的高端车在高科技创新上开展竞争，而并不纯拼马力或奢华度。

梅赛德斯一直在美国加州森尼韦尔雇佣员工，这里距离谷歌母公司Alphabet和雅虎等互联网巨头不远。其竞争对手--大众旗下奥迪称，计划增聘软件工程师。

德国宝马汽车在芝加哥创立了200人的数字创新中心，招募来自诺基亚的软件工程师。宝马寻求在辅助系统和软件应用领域向前推进。

“他们的任务是开发出数字领域和移动服务方面的高端体验，”宝马董事会成员Ian Robertson在底特律汽车展上对路透说道。

德国高端汽车厂商们发现更多主流竞争对手热衷在普通车型中提供智能手机连接和先进的驾驶辅助系统，包括自动刹车和复杂的巡航控制等。同时，排污规定也迫使他们放弃传统的策略，即推出更大马力和排量的车型。

如果不加强数字技术，德国车商就难以推出自动驾驶和汽车信息分享服务等新的高端功能，与Alphabet和优步等新对手竞争。

福特汽车和通用汽车等老牌车商也在推进半自动驾驶功能。

“年轻的用户要求使用最新的连接功能，德国高端车商需要在数字领域开发出新东西以满足这样的需求，”技术市场研究公司Gartner汽车行业副总裁Thilo Koslowski说道。

宝马的芝加哥团队帮助开发了上周发布的“Bumper Detect”新系统，该系统使用宝马车载的相机和传感器拍摄可能的小偷或搞破坏的人。

“该车可以拍摄到其它车辆剐蹭你停着的车，并将照片发送到你的移动设备上，”Robertson说道。

宝马已经在慕尼黑和其它地方拥有数个软件开发中心，称2016年将继续招募员工，帮助“开发新技术”，包括不断增长的数字化规模。

芝加哥的200人团队以前诺基亚工程师为主力，在过去18个月里组建完成。该团队与宝马、奥迪和戴姆勒近期收购的高清地图业务HERE在同一栋楼里。（完）