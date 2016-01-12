丰田发布雷克萨斯LC 500轿跑 望改变“无趣的”品牌形象

2016年1月11日在底特律车展中拍到的雷克萨斯LC 500轿跑。 REUTERS/Rebecca Cook

路透底特律1月11日 - 丰田汽车(7203.T)在北美车展发布了旗下高端品牌雷克萨斯的新款顶级轿跑，希望摆脱外界眼中的无趣品牌形象。

丰田周一在底特律举行的北美车展上发布雷克萨斯LC 500轿跑，丰田社长丰田章男称新车采用了雷克萨斯独有的锯齿形前进气格栅。丰田意在用该款车型扭转公众多年来对该品牌缺乏创意的批评。

“我决定确保我们成为一个更富情感的品牌，确保‘雷克萨斯’永远不会与‘无趣’挂钩，”丰田章男对记者表示。“这是一款勇于创新的雷克萨斯。”

新车基于2012年推出的流线型概念设计，采用一台V8发动机和全新10速自动变速器，也是首款采用全新豪华后驱平台的雷克萨斯车型。这个新的后驱平台是按照丰田零部件共享及平台共通化新方针研发的。

“我们希望丰田品牌和雷克萨斯品牌能有明显区分，”雷克萨斯国际总裁福市得雄对路透表示。

“丰田品牌是一个支柱，持续向大众市场提供高质量的产品……雷克萨斯则面向对驾驶性能、设计和质量有更高要求的消费者，”他说道，并承认过去几年里雷克萨斯在这些方面可能没有达到要求。

福市得雄称，新车可能最早于2017年上市。他拒绝就售价置评，但称新车的年销量计划为6,600辆。

丰田章男亦称，作为丰田承诺到2050年实现其所有车辆零排放的行动的一部分，丰田计划“在2020年”左右推出一款雷克萨斯品牌燃料电池车（FCV）。（完）