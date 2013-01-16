美国企业: 克莱斯勒将在中国与广汽集团合作生产Jeep越野车

路透底特律1月15日 - 美国克莱斯勒集团周二表示,已同意与广汽集团 合作在中国生产Jeep越野车.这是克莱斯勒为实现把Jeep打造为全球品牌的目标而迈出的关键一步.

克莱斯勒在被意大利汽车厂商菲亚特 买下控股权之前,从未在中国生产Jeep越野车.目前该公司所有Jeep SUV车型都在美国生产,不过计划从2014年开始在意大利生产一款Jeep汽车.

"我们刚刚与克莱斯勒签署了合作备忘录,我们会扩大在中国的产能."广汽集团副董事长兼总经理曾庆洪在参加底特律车展的媒体活动间隙表示.

"我们会开始在中国生产Jeep并进行销售,"他说,"我们将增强与克莱斯勒和菲亚特在研发、零部件采购和生产方面的合作."

他说,目前尚未决定Jeep越野车的产量.

"我认为,我们在中国潜力巨大,"Jeep品牌执行长Mike Manley周二对Reuters Insider表示."对我们来说,要实现真正的跨越,就必须进行本地化生产."(完)