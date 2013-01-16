美国企业: 克莱斯勒将在中国与广汽集团合作生产Jeep越野车

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透底特律1月15日 - 美国克莱斯勒集团周二表示,已同意与广汽集团 合作在中国生产Jeep越野车.这是克莱斯勒为实现把Jeep打造为全球品牌的目标而迈出的关键一步.
克莱斯勒在被意大利汽车厂商菲亚特 买下控股权之前,从未在中国生产Jeep越野车.目前该公司所有Jeep SUV车型都在美国生产,不过计划从2014年开始在意大利生产一款Jeep汽车.
"我们刚刚与克莱斯勒签署了合作备忘录,我们会扩大在中国的产能."广汽集团副董事长兼总经理曾庆洪在参加底特律车展的媒体活动间隙表示.
"我们会开始在中国生产Jeep并进行销售,"他说,"我们将增强与克莱斯勒和菲亚特在研发、零部件采购和生产方面的合作."
他说,目前尚未决定Jeep越野车的产量.
"我认为,我们在中国潜力巨大,"Jeep品牌执行长Mike Manley周二对Reuters Insider表示."对我们来说,要实现真正的跨越,就必须进行本地化生产."(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。