福特新营运长称将继续推进“一个福特”战略

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透洛杉矶/底特律11月28日电---过去六年，福特(F.N)在执行长穆拉利（Alan Mulally）的带领下，确定了“一个福特”全球产品战略。继续推进该战略，是新任营运长菲尔兹（Mark Fields）下月上任後的头等要务。
菲尔兹在洛杉矶车展期间告诉记者：“优先要务跟过去几乎相同，首先就是要执行‘一个福特’战略，这个计划是长期的。”
51岁的菲尔兹过去七年掌管福特最大的业务部门--北美业务，被视为下任执行长的热门人选。
但福特未正式宣布菲尔兹为下任执行长人选，称穆拉利任期将至2014年，这比分析师预期的长了一年左右。
穆拉利几乎就是福特近期辉煌的代名词。基於他推行的“一个福特”计划，福特开发全球车型，略作调整就可以在全球销售。福特估算此项战略使得整体产品开发效率在2006-2012年提升了三分之二。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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