福特新营运长称将继续推进“一个福特”战略

2012年11月28日，福特即将上任的营运长菲尔兹在洛杉矶车展上讲话。 REUTERS/Phil McCarten

路透洛杉矶/底特律11月28日电---过去六年，福特(F.N)在执行长穆拉利（Alan Mulally）的带领下，确定了“一个福特”全球产品战略。继续推进该战略，是新任营运长菲尔兹（Mark Fields）下月上任後的头等要务。

菲尔兹在洛杉矶车展期间告诉记者：“优先要务跟过去几乎相同，首先就是要执行‘一个福特’战略，这个计划是长期的。”

51岁的菲尔兹过去七年掌管福特最大的业务部门--北美业务，被视为下任执行长的热门人选。

但福特未正式宣布菲尔兹为下任执行长人选，称穆拉利任期将至2014年，这比分析师预期的长了一年左右。

穆拉利几乎就是福特近期辉煌的代名词。基於他推行的“一个福特”计划，福特开发全球车型，略作调整就可以在全球销售。福特估算此项战略使得整体产品开发效率在2006-2012年提升了三分之二。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。