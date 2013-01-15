美国个股: 欧洲危机无阻福特汽车强劲成长势头--高管

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
2013年欧洲市场料连续第六年录得销量下滑.随着企业纷纷避开欧洲市场,美国汽车市场的竞争将更加激烈.去年,美国汽车销量达到2007年以来最高,行业分析师和企业高层均预计2013年将继续增长.
"很多竞争者认为这是个健康的市场,将其更多资源以及更多潜在产量瞄准这里,"福特的首席运营官Mark Fields周一对记者表示."因此我们必须要有所防备."
福特过去六年来一直在优化业务,降低盈亏平衡点,并削减固定成本,这使得该公司受经济变化左右的程度较小.
首席财务官Bob Shanks告诉记者,福特在将股息翻番之前分析了多种情形,包括将欧洲景气更严重向下的情况计入的财务测试.
"甚至基于某些严重的下滑情形,我们也认为公司可以维持这样的股息,"他称.
未来三年,福特将扩大亚洲的业务,从而避免过度依赖北美业务.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估福特2012年每股年度获利为1.34美元,预计2013年获利将增长.(完) (编译 王翔琼/石冠兰; 审校 程琳/李婷仪/徐文焰)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当