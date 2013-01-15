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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 11:17 BJT

美国个股: 欧洲危机无阻福特汽车强劲成长势头--高管

2013年欧洲市场料连续第六年录得销量下滑.随着企业纷纷避开欧洲市场,美国汽车市场的竞争将更加激烈.去年,美国汽车销量达到2007年以来最高,行业分析师和企业高层均预计2013年将继续增长.

"很多竞争者认为这是个健康的市场,将其更多资源以及更多潜在产量瞄准这里,"福特的首席运营官Mark Fields周一对记者表示."因此我们必须要有所防备."

福特过去六年来一直在优化业务,降低盈亏平衡点,并削减固定成本,这使得该公司受经济变化左右的程度较小.

首席财务官Bob Shanks告诉记者,福特在将股息翻番之前分析了多种情形,包括将欧洲景气更严重向下的情况计入的财务测试.

"甚至基于某些严重的下滑情形,我们也认为公司可以维持这样的股息,"他称.

未来三年,福特将扩大亚洲的业务,从而避免过度依赖北美业务.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估福特2012年每股年度获利为1.34美元,预计2013年获利将增长.(完) (编译 王翔琼/石冠兰; 审校 程琳/李婷仪/徐文焰)

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