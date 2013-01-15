福特或修改林肯车型设计以迎合中国消费者

金隅股份称雄安新区建设短期不会对盈利带来很大提升 股价回吐
路透香港4月6日 - 受中国将设立雄安新区利好消息带动，京津冀区域最大水泥生产商--北京金隅股份股价连日大涨，但周四早盘股价回吐近7%。该公司高管表示，雄安新区发展将会带动区域形势向好，惟不会在短期内对公司盈利带来很大提升。
路透底特律1月14日(记者 Deepa Seetharaman) - 福特汽车或修改林肯车型设计，以适应中国消费者的口味。福特2014年将在华推出林肯品牌汽车，旨在推动这款豪华汽车的销售并吸引更年轻、更富裕的买家。
中国对豪华车的需求料将在2020年前超过美国汽车市场。中美两国消费者的品味有很多共同之处，但中国消费者喜欢更宽的车前大灯、更对称的设计以及更宽阔的后座。
福特汽车前亚非区负责人韩瑞麒(Joe Hinrichs)周一表示：“汽车的‘脸面’对中国人而言非常重要。”
福特修改林肯的设计说明福特正在改变对中国的战略，中国市场是林肯重塑自己的最好机会。这也显示出，中国以及该国不断增加的豪华车买家对该品牌的影响有多大。
福特周一在底特律车展媒体见面会上展示了一款林肯MKC跨界车型。这款汽车将在中美豪华车市场与其他品牌展开竞争。
福特希望大力发展新兴的跨界车，以帮助阻止林肯车销售的下滑。
福特拒绝详述公司对林肯的投资额，但首席财务官鲍勃·尚克斯（Bob Shanks）表示，林肯是盈利的。他表示，他预计林肯依旧会保持盈利状态，尽管林肯增添新车型并在中国扩张。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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