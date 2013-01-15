福特或修改林肯车型设计以迎合中国消费者

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律1月14日(记者 Deepa Seetharaman) - 福特汽车或修改林肯车型设计，以适应中国消费者的口味。福特2014年将在华推出林肯品牌汽车，旨在推动这款豪华汽车的销售并吸引更年轻、更富裕的买家。
中国对豪华车的需求料将在2020年前超过美国汽车市场。中美两国消费者的品味有很多共同之处，但中国消费者喜欢更宽的车前大灯、更对称的设计以及更宽阔的后座。
福特汽车前亚非区负责人韩瑞麒(Joe Hinrichs)周一表示：“汽车的‘脸面’对中国人而言非常重要。”
福特修改林肯的设计说明福特正在改变对中国的战略，中国市场是林肯重塑自己的最好机会。这也显示出，中国以及该国不断增加的豪华车买家对该品牌的影响有多大。
福特周一在底特律车展媒体见面会上展示了一款林肯MKC跨界车型。这款汽车将在中美豪华车市场与其他品牌展开竞争。
福特希望大力发展新兴的跨界车，以帮助阻止林肯车销售的下滑。
福特拒绝详述公司对林肯的投资额，但首席财务官鲍勃·尚克斯（Bob Shanks）表示，林肯是盈利的。他表示，他预计林肯依旧会保持盈利状态，尽管林肯增添新车型并在中国扩张。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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