德国豪华车商将加快推出跨界车型 抢占市场

路透法兰克福9月9日(记者 Paul Lienert/Andreas Cremer) - 德国汽车生产商正加大对所谓豪华“跨界车”的投入，寻求利用这种车型的市场需求。跨界车不仅拥有运动多功能型汽车(SUV)的功能性和声望，同时拥有豪华汽车的舒适和性能表现。

来自欧洲供应商的消息人士称，作为全球豪华车领军者，宝马(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)均计划将其跨界车组合在2020年前扩大至七款，且尺寸和价格均有不同。

消息人士表示，大众(VOWG_p.DE)旗下的高端品牌奥迪也紧追其后，未来计划推出六款跨界车。

根据咨询公司LMC Automotive的数据，去年，欧洲每卖出四辆豪华车，就有将近一辆是跨界车或SUV。尽管人们对其尺寸和油耗存在担忧，但跨界车的销售还在继续增加。

跨界车为何如此热销？根据宝马公司研发主管HerbertDiess的说法，跨界车“有很大的吸引力，而且传达出某种生活方式。人们希望能与主流有所不同。”

驻德国的安永会计师事务所合伙人、汽车专家Peter Fuss表示：“消费者希望有更高的品质……跨界车有着更现代的设计。”

戴姆勒将借助内部所谓MFA前驱平台和MRA后驱平台扩展跨界车型。支持GLA和Q30的MFA平台也可能在2017年用于生产尺寸更小、更轻也更便宜的梅赛德斯跨界车，内部称之为Baby G。

供应商消息人士称，较大的MRA平台则可能用于生产多达五款跨界车，包括于2015年替代现有GLK、于2017年替代ML和2018年替代GL的新车型。还有两款待推出的是2015年的MLC和2016年的GLC车型。

宝马也有类似的跨界车产品组合计划。接下来将面世的是X4，计划于2014年上市，其概念车已经在今年早些时候的上海车展上亮相。目前在售的X1、X3、X5和X6在未来五年都将重新设计。

宝马还将推出另两款跨界车，预计于2016年发布两门的X2，可能在2018-2019年发布长轴距四门超豪华的X7。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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