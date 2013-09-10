德国豪华车商将加快推出跨界车型，抢占市场

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福9月9日 - 德国汽车生产商正加大对所谓豪华“跨界车”的投入，寻求利用这种车型的市场需求。跨界车不仅拥有运动多功能型汽车(SUV)的功能性和声望，同时拥有豪华汽车的舒适和性能表现。
来自欧洲供应商的消息人士称，作为全球豪华车领军者，宝马 和戴姆勒 均计划将其跨界车组合在2020年前扩大至七款，且尺寸和价格均有不同。
消息人士表示，大众 旗下的高端品牌奥迪也紧追其后，未来计划推出六款跨界车。
根据咨询公司LMC Automotive的数据，去年，欧洲每卖出四辆豪华车，就有将近一辆是跨界车或SUV。尽管人们对其尺寸和油耗存在担忧，但跨界车的销售还在继续增加。
跨界车为何如此热销？根据宝马公司研发主管Herbert Diess的说法，跨界车“有很大的吸引力，而且传达出某种生活方式。人们希望能与主流有所不同。”
驻德国的安永会计师事务所合伙人、汽车专家Peter Fuss表示：“消费者希望有更高的品质……跨界车有着更现代的设计。”
戴姆勒将借助内部所谓MFA前驱平台和MRA后驱平台扩展跨界车型。支持GLA和Q30的MFA平台也可能在2017年用于生产尺寸更小、更轻也更便宜的梅赛德斯跨界车，内部称之为Baby G。
供应商消息人士称，较大的MRA平台则可能用于生产多达五款跨界车，包括于2015年替代现有GLK、于2017年替代ML和2018年替代GL的新车型。还有两款待推出的是2015年的MLC和2016年的GLC车型。
宝马也有类似的跨界车产品组合计划。接下来将面世的是X4，计划于2014年上市，其概念车已经在今年早些时候的上海车展上亮相。目前在售的X1、X3、X5和X6在未来五年都将重新设计。
宝马还将推出另两款跨界车，预计于2016年发布两门的X2，可能在2018-2019年发布长轴距四门超豪华的X7。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
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