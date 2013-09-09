戴姆勒拟2020年前开售自动驾驶汽车

路透慕尼黑9月8日（记者 Irene Preisinger） - 德国戴姆勒公司(DAIGn.DE)研发主管托马斯·韦伯（Thomas Weber）称，该公司计划在2020年前开售自动驾驶汽车，以夺回头号高档车厂商的地位。

全球汽车厂商和供应商正在竞相研发自动驾驶技术，以便让驾驶车辆变得更安全舒适，这场竞赛将把相关技术引入大众市场。

“我们希望率先在量产型车辆上推出自动驾驶功能。可以肯定的是：我们将在这个十年内实现这一点，”韦伯说道。

戴姆勒致力于研发所谓的高度自动化汽车驾驶技术，使车辆能够胜任高速巡航和拥堵驾驶，从而让驾驶员得到放松机会。

具备自动驾驶技术的车辆还能识别困难，譬如应对交通信号灯、在有行人和自行车的市区道路行驶，并将车辆控制权交还给驾驶员。

戴姆勒并非唯一在自动驾驶领域拥有雄心壮志的车企。日本的日产汽车(7201.T)也宣布计划在这个10年内推出一款完全由电脑操控的车型。

自动驾驶汽车已在许多国家进行测试。谷歌(GOOG.O)给几款汽车安装了类似雷达的设备，这些车辆已能在加利福尼亚州和内华达州上路。

戴姆勒的韦伯称，目前难以准确预测何时驾驶员能够在自己的车里变成乘客，“自动驾驶不会很快到来，但是会分阶段实现。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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