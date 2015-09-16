戴姆勒称在华工厂目前没有产能过剩风险

路透法兰克福9月15日 - 德国戴姆勒(DAIGn.DE)周二称，尚未修改在华生产计划，且在华工厂目前不存在产能过剩风险。

“甚至还不如说，我们在华产能不足，而非产能过剩，”戴姆勒首席执行官Dieter Zetsche在法兰克福车展上对记者表示。

他称戴姆勒本月在华销售大幅增长，并对2016年抱有信心。

与竞争对手宝马(BMWG.DE)和奥迪(VOWG_p.DE)不同，戴姆勒在华仍处于强劲增长的轨道，因其推出了一系列新车型以及戴姆勒进入中国市场较晚，基数较低。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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