玛莎拉蒂进军SUV市场 Levante预计明年推出

路透法兰克福9月15日 （记者 Agnieszka Flak） - 各车企准备在2015法兰克福车展推出新款豪华运动休旅车（SUV）之际，玛莎拉蒂的粉丝们还得再等上一阵子，因为玛莎拉蒂还在对其SUV进行最后调整，玛莎拉蒂寄望于这款SUV助其扭转销售下滑的局面。

宾利的Bentayga和捷豹的F-Pace均将亮相法兰克福车展，而特斯拉(TSLA.O)的电动跨界车Model X计划再过两周左右就开始交付。

消费者对SUV的青睐，促使兰博基尼、阿斯顿马丁和劳斯莱斯均寻求在该领域争取一席之地。

研究机构IHS Automotive预计，2008年至2018年，高档与豪华SUV的全球销量将增长逾40%至140万辆。同期SUV总销量预计将增长两倍至逾2,500万辆。

“眼下油价低，是推出SUV的好时机……我唯一担心的是玛莎拉蒂可能会在这波市场喧嚣中迷失，因为现在同时有许多豪华跨界车推出。”Millward Brown Digital的行业顾问Lincoln Merrihew说道。

据去年宣布的一项计划，玛莎拉蒂本计划2015年推出Levante SUV，但目前看来估计要到明年第一季末左右才推出，最大的可能是在2016年3月的日内瓦车展亮相。

玛莎拉蒂位于意大利都灵米拉菲奥里工厂正为Levante的量产作准备，玛莎拉蒂母公司菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)首席执行官马尔基翁内（Sergio Marchionne）预计至明年1月Levante将开始投入量产。

“这是一辆复杂的汽车，我们需要测试，然后再推出。”马尔基翁内本月称。

玛莎拉蒂早在2003年就推出SUV概念车，距今已超过10年。

玛莎拉蒂期望Levante能复制保时捷SUV的成功，马尔基翁内寄望于这款SUV能够逆转Maserati最近几个季度销售下滑的局面。

Levante能否取得成功，很大程度上取决于北美市场的接受度，去年北美市场占玛莎拉蒂整体销售的40%。

分析人士预计Levante的价格区间将介于7-14万欧元，与保时捷的卡宴相仿。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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