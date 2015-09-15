谷歌进军无人驾驶汽车引发德国车企争抢软件专业人才

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福9月14日 （记者 Edward Taylor） - 德国高档汽车生产商宝马、梅赛德斯-奔驰和奥迪正在抢夺软件专家，因谷歌等科技企业威胁到了他们在无人驾驶汽车研发方面的地位。
软件专业技术领域已成为车企和科技企业交锋的新战场，因电动汽车引擎与电池连接、汽车与智能手机交互、或在雷达系统侦测到前方有障碍时启动刹车都需要程序代码。
若不增强专业的数字技术，德国车企将很难提供无人驾驶和汽车共享服务等新的高级功能，以便与谷歌和优步等新对手抗衡。
“车企现在的普遍做法是聘用汽车业圈外人士。一些企业数年前还没有联网汽车部门，而现在他们都有了，”专业的汽车行业招聘企业Magma People的首席执行官Malcolm Earp说道。
宝马、奥迪和梅赛德斯8月称，他们将出资约25亿欧元（28亿美元）收购诺基亚的地图业务，击败了与他们争夺此业务的科技企业。定位服务被视为未来无人驾驶汽车的关键。
戴姆勒去年9月收购了mytaxi和RideScout，这是两款智能手机应用，可帮助戴姆勒为无车人士提供服务。
科技与汽车跨界融合的最新案例，是谷歌任命汽车业资深人士、现代汽车美国公司前CEO约翰·克拉富西克（John Krafcik）为其无人驾驶汽车项目负责人。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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