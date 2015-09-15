谷歌进军无人驾驶汽车，引发德国车企争抢软件专业人才

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福9月14日 - 德国高档汽车生产商宝马、梅赛德斯-奔驰和奥迪正在抢夺软件专家，因谷歌等科技企业威胁到了他们在无人驾驶汽车研发方面的地位。

软件专业技术领域已成为车企和科技企业交锋的新战场，因电动汽车引擎与电池连接、汽车与智能手机交互、或在雷达系统侦测到前方有障碍时启动刹车都需要程序代码。

若不增强专业的数字技术，德国车企将很难提供无人驾驶和汽车共享服务等新的高级功能，以便与谷歌和优步等新对手抗衡。

“车企现在的普遍做法是聘用汽车业圈外人士。一些企业数年前还没有联网汽车部门，而现在他们都有了，”专业的汽车行业招聘企业Magma People的首席执行官Malcolm Earp说道。

宝马、奥迪和梅赛德斯8月称，他们将出资约25亿欧元（28亿美元）收购诺基亚的地图业务，击败了与他们争夺此业务的科技企业。定位服务被视为未来无人驾驶汽车的关键。

戴姆勒去年9月收购了mytaxi和RideScout，这是两款智能手机应用，可帮助戴姆勒为无车人士提供服务。

科技与汽车跨界融合的最新案例，是谷歌任命汽车业资深人士、现代汽车美国公司前CEO约翰·克拉富西克（John Krafcik）为其无人驾驶汽车项目负责人。（完）