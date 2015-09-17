大众和斯柯达寻求进军伊朗汽车市场

路透法兰克福9月16日（记者 Andreas Cremer） - 大众(VOWG_p.DE)及旗下斯柯达品牌寻求进军伊朗市场，此举可令他们降低对中国及巴西市场的依赖，同时挑战法国的竞争对手。

伊朗已经是中东最大的汽车市场。分析人士认为，鉴于伊朗有近8,000万人口，加上去年该国汽车销量达到110万辆，该国市场可能会快速增长。

此外，伊朗7月与六大国就其核问题达成协议，通过解除制裁换取该国控制其核活动。这可能会令来自欧洲及其它地区的投资最快在明年春季开始涌入伊朗。

中国及巴西市场需求下降，令大众受到冲击，促使该公司急于开发新市场。

“目前断言我们会用哪款产品进军（伊朗市场）仍为时过早，当然我们会看潜力，”大众品牌研发主管Heinz-Jakob Neusser周三在法兰克福车展上对路透称。

“伊朗是非常有意思的市场，蕴藏着巨大的机会，”Neusser说。他还称，大众将在年底前完成对伊朗汽车市场的评估。

大众旗下斯柯达品牌的研发主管Frank Welsch在采访中称，该品牌同样也在评估进军伊朗的可能性，但还未作出决定。

“如果各项条件发展的不错，这将会是相当适合我们产品的一个市场，”Welsch说。

大众和斯柯达可能会面临以前在伊朗汽车市场占主导地位的法国车企标致雪铁龙(PEUP.PA)及雷诺(RENA.PA)的激烈竞争，他们也在准备在伊朗抢夺市场份额。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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