大众推出第二代途观 欲重振市场表现

路透法兰克福9月14日 （记者 Andreas Cremer） - 大众汽车(VOWG_p.DE)正在通过新一代途观在中国和其他市场挽回局面，途观是大众销售表现最好的运动休旅车（SUV）。

新一代途观是大众2015年最重要的新车型，可能为大众带来提振。大众今年陷入罕见的权力争斗，而处境艰难的大众汽车部门压缩成本亦引发公开议论，这些令该公司偏离了今年的主要关注点。

大众本月早些时候提议延展首席执行官文德恩（Martin Winterkorn）的合同，并任命首席财务官潘师（Hans Dieter Poetsch）为下一届董事长。

一些分析家们批评上述行动令大众错失任用新领袖将公司带入数字化时代的契机。

大众的两名消息人士称，新一代途观周一将亮相2015法兰克福车展，未来数年大众将推出多款新SUV和跨界车。第二代途观是途观在2007年推出以来的首次换代。

“艰难时期新产品是关键，”智库德国汽车管理中心（Center of Automotive Management）负责人Stefan Bratzel说道。“新一代途观将可提振大众，也可让遭遇管理层冲突的大众好好松一口气。”

“大众正在争取时间，直至解决结构性问题为止，”Bratzel说道。“他们现在几乎处于危机模式。”

希望新一代途观能够促使关注点从大众领导层问题回归到汽车本身。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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