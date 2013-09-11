《欧洲个股焦点》低调可靠VS豪华高端，沃尔沃内部存品牌文化冲突

(本文由路透中文网编译提供)

记者 白水德彦；编译 靳怡雯

路透9月10日 - 是延续瑞典式的安全、坚固和低调风格，还是成为迎合中国消费者炫富口味的奢侈品？这是沃尔沃汽车公司高层争执的焦点。

沃尔沃欧洲管理层和该品牌母公司、中国浙江吉利控股集团公司的文化冲突，或许会对中国企业有着更广泛的影响。如果吉利集团热衷将沃尔沃的重点回归中国高端市场，这可能会为其他具有海外扩张雄心的中国企业开辟出一条道路。

周二在法兰克福汽车展上亮相发布的沃尔沃Concept Coupé轿跑概念车说明，吉利集团希望一改沃尔沃的低调形象，向宝马 、戴姆勒 旗下奔驰和奥迪 等高端品牌发起挑战，大幅增加其销量。

根据四名接近沃尔沃和吉利的人士所言，吉利集团掌门人李书福认为，中国是沃尔沃未来发展的关键，有助于其实现在2020年前全球年均销量翻番、达到80万辆的目标。今年8月，沃尔沃在华销量同比增加三分之二，达到4,319辆。1-8月的销量增加40%，达到37,661辆。

为实现其目标，李书福希望沃尔沃能研发出面向中国新富裕阶层的大型豪华轿车。中国新富裕阶层目前倾向于奥迪A8和宝马7系轿车等德国豪华汽车来彰显自己的身份。

李书福是浙江吉利控股集团董事长，也是沃尔沃汽车集团董事长。

沃尔沃的管理层对此并不热衷。沃尔沃汽车公司CEO哈坎·萨缪尔森(Hakan Samuelsson)认为，让沃尔沃放弃几十年来培育的安全和斯堪的纳维亚式含蓄低调的理念，转而尝试与德国豪华汽车制造商比拼的想法太过冒险。

今年6月他在成都一家工厂的开幕式上对记者表示：“沃尔沃绝不会涉足V8(八缸)与V12(12缸)发动机车型领域，沃尔沃是四缸和六缸发动机车型。高调与张扬从来都不是沃尔沃的品牌风格。”

沃尔沃的管理层认为，研发出与宝马7系或奔驰相抗衡的豪华汽车不具经济效益，因为研发大型轿车成本太高，而沃尔沃目前的规模也很难获得快速的经济回报。

内部人士称，为此沃尔沃采取折衷路线，打造出“中国版”S80高端轿车，车型更长也更豪华。

一名沃尔沃高管称：“我们告诉李书福董事长，我们应该避开豪华旗舰轿车，因为这是一条漫长的道路，而快速获得收益的希望又很渺茫。我们认为最好是能把钱用于我们所擅长的领域。我们跟他有过这样的沟通，我觉得他同意这个意见。”

确实，李书福在成都的活动上也曾表示，虽然尝试对沃尔沃现有车型进行重新设计，但他支持沃尔沃传统的品牌形象。

“我看过设计师报上来的未来车型设计图，沃尔沃未来的产品非常有吸引力。我感到很高兴，我对产品取得成功很有信心。”（完）