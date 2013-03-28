沃尔沃将于明年推出新一代XC90

贸易商称北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透纽约3月27日 - 沃尔沃执行长萨缪尔森（Hakan Samuelsson）周三称，沃尔沃将于明年底首次作为中国浙江吉利控股旗下公司推出一款全新车型。
萨缪尔森在纽约车展间隙告诉路透，这款车将是沃尔沃XC90跨界车的下一代车型。他并透露，沃尔沃还在与吉利联合开发一个新的紧凑车平台，生产较小车型，其中一些将在成都的沃尔沃新厂制造。
萨缪尔森表示，沃尔沃还考虑扩大产品范围，像欧洲竞争对手宝马和奔驰那样，产品线内纳入次紧凑型车，而次紧凑型车平台亦将与吉利共同开发。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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