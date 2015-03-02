苹果汽车研发传闻引发各方辩论未来汽车

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记者 Edward Taylor/Jan Schwartz

路透日内瓦3月1日 - 这周日内瓦车展的焦点话题，很可能是一部可能永远都不会问世的汽车：苹果汽车。

世界各地的汽车制造商将云集日内瓦，展销各自最新的车型，包括小型货车、都市汽车和运动型多用途车。当今汽车市场存在不确定性，欧洲日渐复苏的迹象被新兴市场的需求放缓所抵销。

然而更长期的隐忧亦赫然耸现。有报导称科技巨头苹果 有可能正在研发无人驾驶汽车，这个消息令过去127年里一直在改进内燃机的老牌汽车制造商开始思考，在制造未来的汽车方面，自己是否依然处于领先位置。

汽车越来越多使用计算机，并可连接到智能手机和其它电子设备。这为技术公司和汽车制造商带来了新的商业机会——也令二者日渐成为竞争对手。

“汽车制造商将分为两派：一派理解这个新兴领域，另一派则允许外部技术公司接入汽车的中控面板。这些公司将在未来五年内出现，”技术市场调研公司高德纳汽车副总裁Thilo Koslowski表示，他认为汽车制造商和技术公司目前正在争夺下一代汽车的“大脑”控制权。

苹果和谷歌 等正在研发无人驾驶汽车的技术公司所展现的创新以及创造新收入来源的能力，令汽车制造商大感恐慌。

另外一个让汽车企业执行官们感到威胁的因素是苹果高达7,500亿美元的市值，比戴姆勒 、大众汽车 、雷诺公司 、标致汽车 、菲亚特克莱斯勒 、福特汽车 和通用汽车 的市值总和还多。

苹果首席执行官库克周日接受德国《周日画报》采访时，拒绝就苹果是否计划制造汽车置评，但他表示：“销售额是次要的。市场份额是次要的。利润是次要的。重要的是专注于制造伟大的产品。”

汽车制造商尚未认输，他们中有许多正在投入重金以加入高科技公司行列。

戴姆勒首席执行官Dieter Zetsche表示，对未来汽车的角逐远未落幕，目前尚不清楚科技公司将扮演何等角色。

现代汽车的发明人戴姆勒公司正在推销MercedesMe服务，其对手宝马汽车 则推出了ConnectedDrive——这种服务为司机提供名为“资讯娱乐”的实时交通信息，甚至可以在气囊启动时提供紧急警报服务。

雷诺首席执行官戈恩（Carlos Ghosn）在赶赴日内瓦前，于周一亮相科技界盛会——世界移动通信大会（Mobile World Congress），凸显汽车制造商与技术公司的合流之势。

同样在日内瓦汽车展上，通用汽车下属的欧洲子公司欧宝汽车也重推其安吉星(OnStar)互联服务。（完）