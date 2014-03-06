智能手机技术成汽车厂商抢占城市轿车市场利器

2014年3月4日在日内瓦车展中拍到的丰田出品的紧凑型城市轿车Aygo。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透法兰克福3月3日(记者 Edward Taylor/Harro Ten Wolde) -汽车制造商正在将智能手机技术应用于售价较低的城市轿车中，试图在占据欧洲新车市场份额约10%的这一领域取得竞争优势。

欧宝Adam Rocks、新版标致108、雪铁龙C1和丰田Aygo均为参加本月日内瓦车展的紧凑型城市轿车。这些汽车均配备有大屏幕多媒体显示器，可以显示存在智能手机中的音乐库或导航地图。

这些功能在高端车型中已被证明对消费者具有很大的吸引力，现在又被添加至众多旨在针对年轻驾驶者的城市轿车中。

哈曼国际(Harman International)HAR.N执行长DineshPaliwal表示：“过去在高档车中才能看到的(此类)功能现在进入到了中低端市场中。”该公司为汽车业生产所谓的“信息娱乐系统”。

“这是受到生活方式改变的推动，人们不想因为在车里而与互联网失去联络。”

新的城市紧凑型轿车是所谓A系汽车的一部分，这意味着他们的体积比宝马(BMWG.DE)MINI还要小，这就使其重量更轻，也更节能、因而驾驶和保养的成本也更低。

由于标价在9,500-11,500欧元(13,100-15,900美元)之间，随着欧洲逐渐从经济疲软中走出，这些汽车受到欧洲首次购车的消费者青睐。

汽车行业资讯公司IHS Automotive预测，2013-2017年间，A系汽车的销量将增加10.6%。

为获得成功，分析人士预测，汽车制造商将不得不满足年轻驾驶者对于在驾驶过程中能从手机获取信息并娱乐的需求。

黑莓手机(BBRY.O) (BB.TO)旗下软件商QNX Software Systems的汽车行业发展主管AndrewPoliak表示：“很多第一次购买汽车的消费者都是年轻人，他们比传统客户对科技的要求更高。汽车制造商不能忽视这一点。”

根据国际数据咨询公司(International DataCorporation)的说法，全球智能手机出货量达到10亿部，2013年首次超过传统手机的销量，占全部手机出货量的55.1%。

因此，哈曼国际预计汽车信息娱乐系统的销量会在2013-2016年间以每年14%的速度增长，而全球乘用车总体销量的增速不及7%。

但并非所有让汽车变得更高端的尝试都会成功。福特(F.N)在美国的质量排名就出现下滑，因其"Sync"信息娱乐系统被证明很容易坏。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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