路透日内瓦3月1日 - 法拉利全球市场高级副总裁加列拉（Enrico Galliera）周二称，法拉利预计今年在中国销售将恢复增长，但增幅仅为个位数。

法拉利董事长马尔乔内（Sergio Marchionne）补充称，法拉利不久将按计划发行债券，因市场情况适宜。

当被问及公司执行长费利萨（Amedeo Felisa）的将来时，马尔乔内称，70岁的费利萨目前仍将担任现职，但被问及当前董事会任期于4月届满后费利萨将担任什么职位时，他未直接回答。

他只是称费利萨仍将留在公司，但不愿透露后者会担任什么职位。（完）