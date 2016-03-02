调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透日内瓦3月1日 - 法拉利全球市场高级副总裁加列拉（Enrico Galliera）周二称，法拉利预计今年在中国销售将恢复增长，但增幅仅为个位数。
法拉利董事长马尔乔内（Sergio Marchionne）补充称，法拉利不久将按计划发行债券，因市场情况适宜。
当被问及公司执行长费利萨（Amedeo Felisa）的将来时，马尔乔内称，70岁的费利萨目前仍将担任现职，但被问及当前董事会任期于4月届满后费利萨将担任什么职位时，他未直接回答。
他只是称费利萨仍将留在公司，但不愿透露后者会担任什么职位。（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。