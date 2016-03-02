标题新闻：Advent和贝恩资本达成从银行手中收购德国支付集团Concardis的协议，收购价未披露
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(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦3月2日 - 法拉利全球市场高级副总裁加列拉（Enrico Galliera）周二称，法拉利预计今年在中国销售将恢复增长，但增幅仅为个位数。
法拉利董事长马尔乔内（Sergio Marchionne）补充称，法拉利不久将按计划发行债券，因市场情况适宜。
当被问及公司执行长费利萨（Amedeo Felisa）的将来时，马尔乔内称，70岁的费利萨目前仍将担任现职，但被问及当前董事会任期于4月届满后费利萨将担任什么职位时，他未直接回答。
他只是称费利萨仍将留在公司，但不愿透露后者会担任什么职位。（完）
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路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。