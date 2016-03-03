菲亚特克莱斯勒CEO称苹果应联手车企生产汽车 而非单干

马尔基翁内在日内瓦车展对记者表示，车企有足够的能力满足苹果的要求，对苹果而言，与其在这样“一个复杂的商业领域”单打独斗，倒不如与车企合作更明智。

“如果他们有想制造汽车的冲动，我建议他们缓口气，等这股冲动过去。”马尔基翁内对记者表示，“就像身体的不适来了又去，你会康复的，没什么大不了。”（完）