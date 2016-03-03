菲亚特克莱斯勒CEO称苹果应联手车企生产汽车 而非单干

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透日内瓦3月2日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内（Sergio Marchionne）称，美国科技巨头苹果(AAPL.O)应与汽车企业合作生产汽车，利用现成的技术，而非试图自己单干。
去年一名消息人士告诉路透，苹果正探索如何生产整车，而不仅仅是设计汽车软件或个别部件。
马尔基翁内在日内瓦车展对记者表示，车企有足够的能力满足苹果的要求，对苹果而言，与其在这样“一个复杂的商业领域”单打独斗，倒不如与车企合作更明智。
“如果他们有想制造汽车的冲动，我建议他们缓口气，等这股冲动过去。”马尔基翁内对记者表示，“就像身体的不适来了又去，你会康复的，没什么大不了。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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