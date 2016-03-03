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国际财经 | 2016年 3月 3日 星期四 10:40 BJT

菲亚特克莱斯勒CEO称苹果应联手车企生产汽车 而非单干

路透日内瓦3月2日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内（Sergio Marchionne）称，美国科技巨头苹果(AAPL.O)应与汽车企业合作生产汽车，利用现成的技术，而非试图自己单干。

去年一名消息人士告诉路透，苹果正探索如何生产整车，而不仅仅是设计汽车软件或个别部件。

马尔基翁内在日内瓦车展对记者表示，车企有足够的能力满足苹果的要求，对苹果而言，与其在这样“一个复杂的商业领域”单打独斗，倒不如与车企合作更明智。

“如果他们有想制造汽车的冲动，我建议他们缓口气，等这股冲动过去。”马尔基翁内对记者表示，“就像身体的不适来了又去，你会康复的，没什么大不了。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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