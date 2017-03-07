专访：英国退欧后保持零关税 对于福特在英岗位至关重要--公司高管

路透日内瓦3月7日 - 福特汽车(F.N)的欧洲负责人周二对路透表示，英国退欧后维持免关税的贸易协定对于该公司保留英国工厂的岗位至关重要。最近工会越来越担心福特在威尔士发动机工厂的岗位面临被砍的风险。

福特是英国最大的汽车发动机生产商。该公司去年表示，由于一款汽油发动机的需求没有预期那么好，该公司在缩减了对布里真德(Bridgend)工厂的投资。

上周工会表示，福特计划在该厂裁掉1,100个岗位，不过福特表示暂无裁减计划。

福特否认英国退欧是让其作出缩减投资决定的一个因素，但工会表示，与欧盟未来贸易关系的不确定性正在损害英国的汽车产业。

福特欧洲总裁Jim Farley告诉路透，没有壁垒的贸易关系对于保护该公司在英国的1.4万名工人至关重要。

“对于这些员工以及英国客户的未来而言，零关税的环境真的非常重要，”他在日内瓦汽车展上接受专访表示。

“我们会继续坚持认为，零关税环境对于这些福特员工的未来很关键。”

福特在英国生产的发动机可能面临最高2.7%的关税，如果英国重新采取世贸组织(WTO)规定，汽车进口可能面临最高10%的关税。(完)