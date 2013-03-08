兰博基尼推出限量版超跑Veneno

3月6日在日内瓦车展拍到的兰博基尼超跑Veneno。 REUTERS/Denis Balibouse

路透日内瓦/底特律3月6日(记者 Paul Lienert/Andreas Cremer/Jennifer Clark) - 佛瑞肯·兰博基尼(Ferruccio Lamborghini)1963年创立兰博基尼公司时希望在意大利打造一款比法拉利更好更快的跑车。

半个世纪过后，即便两家公司的创始人都早已作古，但兰博基尼与法拉利的竞争关系在日内瓦车展上依然没有减弱。现为大众旗下子公司的兰博基尼周二发布了一款“绝对独家的”超跑Veneno，对阵法拉利的“混合动力”超跑、售价100万欧元的LaFerrari。

Veneno或许不是日内瓦车展上最快的汽车，但跻身最贵车型行列行列。据称Veneno和LaFerrari其时速均超过350公里，但前者的税前售价为300万欧元(390万美元)，是后者价格的三倍。

兰博基尼称，Veneno仅会限量生产三辆，且三辆都已被预定出去了。

兰博基尼CEO史蒂芬·温科尔曼（Stephan Winkelmann）周三在车展接受采访时表示：“这是我们迄今做工最为极致的一款汽车。”

车展参观者对此十分认同。

伯尔尼居民Urs Weiger表示：“我喜欢跑车，但这款汽车对我来说太过了。”

瑞士法学生Victor Argand表示：“如果我有钱，我不会买这辆车，我会买法拉利。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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