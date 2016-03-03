车企设法追赶消费电子步伐 但不会大幅缩短产品周期

2016年1月10日在底特律拍到的新款梅赛德斯 E-Class 。 REUTERS/Gary Cameron

路透日内瓦3月2日 （记者 Edward Taylor） - 车企高管在日内瓦车展称，车企正设法跟上消费电子快速发展的趋势与创新。这些趋势与创新在汽车消费者的考量中占据了越来越重要的地位。

车企的重大挑战在于如何尽快引入科技创新，而不打乱汽车销售背后的经济学：收回用于技术、生产与销售的大量投资。

移动手机迭代步伐加快，而新车的产品生命周期约为七年，这种对比清楚地揭示了这种挑战。

鉴于移动手机与汽车结合日渐紧密，缩小上述迭代差距至关重要，更不必说自动驾驶汽车若想取得商业成功，计算机软件与处理能力方面的技术进展是关键。

举例来说，新款梅赛德斯-奔驰(DAIGn.DE)E-Class可以迅速启动避免事故发生的制动系统，速度远快于其他奔驰车型，这归功于雷达、立体照相机和计算机处理能力获得了双倍提升。

豪华电动汽车制造商特斯拉(TSLA.O)是这方面的领头羊。特斯拉的策略是尽快通过软硬件更新改善产品。

但参加日内瓦车展的车企高管称，汽车的产品生命周期不会缩短至远少于六年的时间。

“我不认为汽车产品生命周期会缩短，”宝马(BMWG.DE)负责研发的董事会成员Klaus Froehlich表示。

沃尔沃首席执行官哈坎·萨缪尔森（Hakan Samuelsson）称：“这事关你如何有效利用资本。过于缩短产品生命周期意味着你无法回收投资，无法盈利。”（完）