劳斯莱斯CEO称公司客户日趋年轻化

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦3月1日 - 劳斯莱斯执行长托斯顿·穆勒-乌特弗斯（Torsten Mueller-Oetvoes）称，公司的客户日趋年轻化。这家豪华汽车制造商正借助YouTube和Instagram进行推销，并准备对旗舰车型幻影（Phantom）进行更新换代。
2013年以来，宝马 旗下的劳斯莱斯相继引入Wraith Coupe、Ghost II及Dawn敞篷车，以吸引享受驾驶乐趣而非依赖司机的客户。
该公司上月在Twitter宣布，本代幻影（Phantom）车型将在2016年底停产。劳斯莱斯将在最新一代汽车平台中采用全铝框架，采用新一代平台的车型将在2018年初开售。
“2009年，我们车主的平均年龄为55岁，如今则为45岁。”穆勒-乌特弗斯周二在日内瓦车展接受采访时称，并补充说，劳斯莱斯Dawn敞篷车将在今年二季度开始交付。
劳斯莱斯通过Instagram等社交媒体推销新车。目前该公司在Instagram拥有逾100万粉丝。
增加像Dawn敞篷车这样的新款车型，旨在提振低迷的销售。去年劳斯莱斯的销量为3,785辆，低于2014年创纪录的4,063辆，部分原因在于中国销量锐减54%。
“这是周期性的情况，会正常化的。”穆勒-乌特弗斯说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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