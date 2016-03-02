劳斯莱斯CEO称公司客户日趋年轻化

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦3月1日 - 劳斯莱斯执行长托斯顿·穆勒-乌特弗斯（Torsten Mueller-Oetvoes）称，公司的客户日趋年轻化。这家豪华汽车制造商正借助YouTube和Instagram进行推销，并准备对旗舰车型幻影（Phantom）进行更新换代。

2013年以来，宝马 旗下的劳斯莱斯相继引入Wraith Coupe、Ghost II及Dawn敞篷车，以吸引享受驾驶乐趣而非依赖司机的客户。

该公司上月在Twitter宣布，本代幻影（Phantom）车型将在2016年底停产。劳斯莱斯将在最新一代汽车平台中采用全铝框架，采用新一代平台的车型将在2018年初开售。

“2009年，我们车主的平均年龄为55岁，如今则为45岁。”穆勒-乌特弗斯周二在日内瓦车展接受采访时称，并补充说，劳斯莱斯Dawn敞篷车将在今年二季度开始交付。

劳斯莱斯通过Instagram等社交媒体推销新车。目前该公司在Instagram拥有逾100万粉丝。

增加像Dawn敞篷车这样的新款车型，旨在提振低迷的销售。去年劳斯莱斯的销量为3,785辆，低于2014年创纪录的4,063辆，部分原因在于中国销量锐减54%。

“这是周期性的情况，会正常化的。”穆勒-乌特弗斯说。(完)