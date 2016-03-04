独家：百岁宝马筹谋无人驾驶汽车时代 计划进行彻底变革

路透日内瓦3月4日 （记者 Edward Taylor/Ilona Wissenbach） - 自称“终极驾驶机器”制造商的宝马即将迎来百岁生日，正筹谋为无人驾驶汽车时代作好准备。

宝马负责研发的董事会成员Klaus Froehlich描绘了宝马进行彻底变革的计划。按照该计划，宝马近半研发团队将由计算机程序员构成，以组建可与谷歌母公司Alphabet等企业在无人驾驶汽车研发领域角逐的人才库。

“对我来说，制造最智能的汽车是一项核心竞争力，”Froehlich在日内瓦车展接受路透采访称。

随着科技发展开启全新商业机遇，宝马将网络叫车服务商优步与网络汽车销售公司Truecar等视为竞争对手。Froehlich称这些企业是“新的中介机构”。

“我们的任务是保持我们的商业模式，不让商业模式落到由一家互联网企业手中掌控。否则我们将沦为像为苹果代工的富士康一样的企业，只能为其他公司提供金属车身，”Froehlich说道。

宝马必须迅速跟进，与许多来自传统汽车行业之外的供应商展开合作。

“我们在机器学习与人工智能领域需迎头赶上，”Froehlich表示。

目前承担宝马研发工作的雇员、承包商和供应商共计三万名员工中，软件工程师仅占20%。

“如果要在五年内将比例提升至50%，那我需要从与供应商和其他方的合作中获得1.5-2万名额外人手，”Froehlich称，并称德国学校培养的技术工程师不能满足宝马的招聘需求。（完）