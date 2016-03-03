欧洲市场SUV热销 车企想方设法降能耗

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦3月2日 （记者 Agnieszka Flak） - 大众汽车旗下奥迪、西亚特以及豪车品牌玛莎拉蒂在今年的日内瓦车展都推出了最新款SUV和跨界车，以吸引更多买家。SUV已成为欧洲增长最快的车型。

低油价帮助刺激了购车者对更大尺寸和更大功率汽车的需求，但车企却在不损害利润的情况下，争相想方设法提升汽车的能源利用效率，以满足法规要求。

汽车研究机构JATO称，去年欧洲市场SUV销量增长了24%至320万辆，首次成为最畅销的车型。

“人们青睐SUV，这是一个永久性解决方案，尤其是SUV的燃料利用效率改善了，”菲亚特克莱斯勒首席执行官马尔基翁内（Sergio Marchionne）在日内瓦车展对记者表示。

菲亚特克莱斯勒近期将增长计划进一步侧重于其Jeep品牌，以回应这种趋势。

据咨询机构LMC Automotive，SUV今年料占欧洲新车注册量的约四分之一，到2020年将增至三分之一。

但分析师称，推动SUV部门发展需要投入配套资金研发新技术，以满足监管当局设定的燃油经济性标准，而这样做的成本会很高。

车企可以开发混合动力车型、减轻重量、制造较小的发动机以及开发全电动汽车。

JATO的汽车分析师Felipe Munoz称，更加严格的排放监管标准已经促使车企减小车型和发动机的尺寸。（完）