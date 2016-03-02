（修正）布加迪超级跑车Chiron亮相日内瓦车展

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
（修正内文倒数第四段措辞）
路透日内瓦3月1日 （记者 Andreas Cremer） - 布加迪在本周开幕的日内瓦车展上发布了全球最快的公路跑车--布加迪Chiron，售价240万欧元（260万美元），发动机最大功率1500马力，最高时速420公里。
兰博基尼也在车展发布了Centenario，售价175万欧元，发动机最大功率770马力，最高时速约350公里。
布加迪与兰博基尼都是大众汽车(VOWG_p.DE)旗下品牌。大众汽车去年9月爆出尾气排放丑闻，或面临数十亿美元罚款，或需数年来控制损失。
一些分析师称，大众因试图评估排放丑闻的财务影响而被迫推迟2015年的业绩发布，值此之际，布加迪与兰博基尼推新车不合时宜。
大众已宣布从所有非核心项目中撤回资金，CEO穆勒去年10月称，作为公司紧缩开支计划的一部分，大众将逐个检查旗下逾310款车型对利润的贡献。
“未来业务重点应放在哪里，大众必须作出决定。这引发了一个问题：超豪华跑车业务是否必要？”智库汽车管理中心（Center of Automotive Management）负责人Stefan Bratzel表示。“这不可能是大众的未来方向。”
尽管大众没有公布其超级跑车研发与生产费用的明细，也没有公布超跑是否对其净利润有贡献，但过往研究表明超跑是亏本销售以吸引客户的商品。
伯恩斯坦研究公司2013年称，Chiron的前身布加迪威龙是“当代亏损最严重的六款欧洲汽车之一”，并估计每辆威龙的亏损是其100万欧元原本售价的近5倍。
一些分析师称，大众更明智的选择是出售布加迪或者兰博基尼，以帮助其支付与排放丑闻相关的罚款和法律费用。
但是在某种程度上，决定已经有了。当柴油车排放丑闻爆发之时，穆勒就宣称不会卖掉大众旗下的任何资产，经历了多年研发的Chiron仍将在瑞士车展亮相。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。