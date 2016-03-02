（修正）布加迪超级跑车Chiron亮相日内瓦车展

（修正内文倒数第四段措辞）

路透日内瓦3月1日 （记者 Andreas Cremer） - 布加迪在本周开幕的日内瓦车展上发布了全球最快的公路跑车--布加迪Chiron，售价240万欧元（260万美元），发动机最大功率1500马力，最高时速420公里。

兰博基尼也在车展发布了Centenario，售价175万欧元，发动机最大功率770马力，最高时速约350公里。

布加迪与兰博基尼都是大众汽车(VOWG_p.DE)旗下品牌。大众汽车去年9月爆出尾气排放丑闻，或面临数十亿美元罚款，或需数年来控制损失。

一些分析师称，大众因试图评估排放丑闻的财务影响而被迫推迟2015年的业绩发布，值此之际，布加迪与兰博基尼推新车不合时宜。

大众已宣布从所有非核心项目中撤回资金，CEO穆勒去年10月称，作为公司紧缩开支计划的一部分，大众将逐个检查旗下逾310款车型对利润的贡献。

“未来业务重点应放在哪里，大众必须作出决定。这引发了一个问题：超豪华跑车业务是否必要？”智库汽车管理中心（Center of Automotive Management）负责人Stefan Bratzel表示。“这不可能是大众的未来方向。”

尽管大众没有公布其超级跑车研发与生产费用的明细，也没有公布超跑是否对其净利润有贡献，但过往研究表明超跑是亏本销售以吸引客户的商品。

伯恩斯坦研究公司2013年称，Chiron的前身布加迪威龙是“当代亏损最严重的六款欧洲汽车之一”，并估计每辆威龙的亏损是其100万欧元原本售价的近5倍。

一些分析师称，大众更明智的选择是出售布加迪或者兰博基尼，以帮助其支付与排放丑闻相关的罚款和法律费用。

但是在某种程度上，决定已经有了。当柴油车排放丑闻爆发之时，穆勒就宣称不会卖掉大众旗下的任何资产，经历了多年研发的Chiron仍将在瑞士车展亮相。（完）