沃尔沃CEO称混合动力车将从成本上与柴油车展开竞争

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Edward Taylor

路透日内瓦3月1日 - 沃尔沃执行长萨缪尔森（Hakan Samuelsson）周二称，欧洲排放规定收紧会推高柴油车价格，会令插电式混合动力车成为具有吸引力的替代车型。

到2021年，欧洲车企出产车辆的二氧化碳平均排放限量将需从每公里130克降至95克。这将迫使车企增加用于尾气排放技术方面的投资。

“柴油引擎（车型）会更贵，而且我们需要满足95克（排放限量的要求）。那么（混合动力）双引擎（车型）则是很有吸引力的替代车型。”萨缪尔森在日内瓦车展上对记者说。

柴油车在欧洲新注册车中占逾50%的比例，使得欧洲迄今为止一直都是全球最大的柴油车市场。沃尔沃90%的柴油版XC90销往欧洲市场。

大众 排放门丑闻意味着车企在车辆污染方面面临严厉的审查。

“需要更多设备和资金来减少排放量，鉴于大众的问题，沃尔沃将以更快的速度引入更清洁的柴油（车型）。”

沃尔沃不打算推出柴油混合动力版XC 90，而是计划推出汽油混合动力版本。

萨缪尔森称，沃尔沃对依靠第三方技术或软件公司研发无人驾驶汽车操作系统的观点持开放态度。(完)