大众CEO确信公司将成功赢回客户信任

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透日内瓦2月29日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)首席执行官穆勒（Matthias Mueller）相信公司将成功赢回客户的信任。大众去年9月爆出尾气排放丑闻，承认曾在美国柴油车尾气排放检测中作弊。
“我们已启动许多客户关系项目，我非常确信此举将非常成功，”穆勒周一在日内瓦车展开幕前对路透电视表示。
大众尾气排放丑闻波及多达1,100万辆大众汽车，是大众78年历史上面临的最严重的商业危机。
美国司法部指控大众违反美国环境法，要求处以高达460亿美元罚单。大众仍在进行谈判，就受波及的近60万辆美国柴油车的赔偿达成一致。
但穆勒对路透电视称，他不认为美国当局对大众的态度过于强硬。
“不，我不认为他们太过强硬，但他们正在进行非常有力的调查。从我们的角度看，那没关系，”他说道，并称大众正与美国官员展开建设性对话。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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