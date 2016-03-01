大众CEO确信公司将成功赢回客户信任

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦2月29日 - 大众汽车 首席执行官穆勒（Matthias Mueller）相信公司将成功赢回客户的信任。大众去年9月爆出尾气排放丑闻，承认曾在美国柴油车尾气排放检测中作弊。

“我们已启动许多客户关系项目，我非常确信此举将非常成功，”穆勒周一在日内瓦车展开幕前对路透电视表示。

大众尾气排放丑闻波及多达1,100万辆大众汽车，是大众78年历史上面临的最严重的商业危机。

美国司法部指控大众违反美国环境法，要求处以高达460亿美元罚单。大众仍在进行谈判，就受波及的近60万辆美国柴油车的赔偿达成一致。

但穆勒对路透电视称，他不认为美国当局对大众的态度过于强硬。

“不，我不认为他们太过强硬，但他们正在进行非常有力的调查。从我们的角度看，那没关系，”他说道，并称大众正与美国官员展开建设性对话。(完)