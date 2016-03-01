大众CEO确信公司将成功赢回客户信任

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦2月29日 - 大众汽车 首席执行官穆勒（Matthias Mueller）相信公司将成功赢回客户的信任。大众去年9月爆出尾气排放丑闻，承认曾在美国柴油车尾气排放检测中作弊。
“我们已启动许多客户关系项目，我非常确信此举将非常成功，”穆勒周一在日内瓦车展开幕前对路透电视表示。
大众尾气排放丑闻波及多达1,100万辆大众汽车，是大众78年历史上面临的最严重的商业危机。
美国司法部指控大众违反美国环境法，要求处以高达460亿美元罚单。大众仍在进行谈判，就受波及的近60万辆美国柴油车的赔偿达成一致。
但穆勒对路透电视称，他不认为美国当局对大众的态度过于强硬。
“不，我不认为他们太过强硬，但他们正在进行非常有力的调查。从我们的角度看，那没关系，”他说道，并称大众正与美国官员展开建设性对话。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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