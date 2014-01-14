通用雪佛兰在底特律车展斩获两项年度大奖

2014年1月13日在底特律的北美汽车展中拍到的通用汽车出品的雪佛兰科尔维特Stingray ZO6车型后端。 REUTERS/Rebecca Cook

路透底特律1月13日 - 通用汽车公司在底特律举行的北美国际汽车展同时斩获北美年度最佳汽车和年度皮卡两项大奖。

通用公司出产的雪佛兰科尔维特(ChevroletCorvette)当选为2014年北美年度最佳汽车，而雪佛兰Silverado皮卡当选为2014年北美年度皮卡。

这也是通用汽车历史上首次在同一年包揽这两个奖项。

再过几天，通用将用另一种方式创造历史。周三，通用汽车全球产品开发团队负责人玛丽·博拉(Mary Barra)将接替现任CEO艾克森(Dan Akerson)担任通用执行长，她将成为全球汽车企业中首位女性执行长。

与雪佛兰一同角逐年度汽车奖项的还包括凯迪拉克CTS和马自达3。

入围年度皮卡/多功能车角逐的包括日本本田讴歌(Acura)MDX和克莱斯勒的吉普切诺基(Jeep Cherokee)。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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