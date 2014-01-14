通用雪佛兰在底特律车展斩获两项年度大奖

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律1月13日 - 通用汽车公司在底特律举行的北美国际汽车展同时斩获北美年度最佳汽车和年度皮卡两项大奖。
通用公司出产的雪佛兰科尔维特(Chevrolet Corvette)当选为2014年北美年度最佳汽车，而雪佛兰Silverado皮卡当选为2014年北美年度皮卡。
这也是通用汽车历史上首次在同一年包揽这两个奖项。
再过几天，通用将用另一种方式创造历史。周三，通用汽车全球产品开发团队负责人玛丽·博拉(Mary Barra)将接替现任CEO艾克森(Dan Akerson)担任通用执行长，她将成为全球汽车企业中首位女性执行长。
与雪佛兰一同角逐年度汽车奖项的还包括凯迪拉克CTS和马自达3。
入围年度皮卡/多功能车角逐的包括日本本田讴歌(Acura)MDX和克莱斯勒的吉普切诺基(Jeep Cherokee)。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)