美国个股: 通用汽车今年将在中国增加400家经销商以扩大市场

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透底特律1月14日 - 通用汽车 中国公司总裁苏瑞博(Bob Socia)周一表示,该公司今年将在中国增加400家经销商,因其希望增长持续快于中国整体汽车产业,今年中国汽车产业料增长8%.
苏瑞博在底特律车展中对记者称,该公司今年将把旗下各品牌在中国的经销商从去年底的3,800家扩张至4,200家.通用汽车及其中国合资企业出售的汽车品牌包括别克、雪佛兰、凯迪拉克、欧宝、宝骏和五菱.
苏瑞博称,今年中国轿车和商用车销量应会增长5%至8%,达到2,100万辆的高位,这将高于2012年1,940万辆的销量.他称,2020年前中国汽车市场销量可能高达3,000万辆.
这位中国公司总裁称,通用汽车希望今年增长快于市场,今年通用汽车及其合资企业的出口量应会达到10万辆或更多,高于去年的77,000辆和2009年的3,000辆.
通用汽车及其中国合资企业去年销售了近284万辆轿车和卡车,较2011年高出11.3%.
苏瑞博称,在扩张计划中,通用汽车的凯迪拉克今年将增加40家经销商,宝骏汽车增加50家.凯迪拉克和宝骏2012年底时的经销商分别为160和300家.(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当