通用汽车称对同谷歌合作研发自动驾驶汽车技术持开放态度

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律1月12日 - 通用汽车 首席技术官Jon Lauckner周一称，公司对与谷歌 合作研发自动驾驶汽车技术持开放态度。
“我不负责决定我们将做什么和不做什么，但我能说我们肯定对同他们进行磋商持开放态度，”Lauckner在底特律车展接受采访时说。
谷歌自动驾驶汽车项目负责人Chris Urmson两天后将一个与车展相关的年度会议上发表讲话，预计他届时会宣布谷歌在汽车行业寻求合作伙伴的计划。
包括通用汽车在内的车企正在竞相研发可使汽车更安全驾驶的功能。更长期的目标则包括基本实现自动驾驶的汽车。
Lauckner称，任何与谷歌合作的车企都需确定其合作关系如何操作。
他还称，公司曾与许多目前参与谷歌自动驾驶汽车项目的人士有过合作。Urmson曾就职卡内基梅隆大学，当时该校曾与通用汽车在自动驾驶SUV方面有过合作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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